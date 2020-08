Senador de Minnesota apoya a jóvenes del Liceo Politécnico en su aprendizaje del idioma inglés

Estuvo hace más de una década en Natales como voluntario del programa Inglés Abre Puertas

Encariñado con Puerto Natales y su gente, el senador por Minnesota, Matt Little, se encuentra apoyando el conocimiento del idioma inglés entre los alumnos del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez con quienes tiene contacto vía online una vez a la semana.

Esta labor la viene desarrollando desde mediados de julio y surge del estrecha relación que ha mantenido desde hace una década con Puerto Natales y su gente, cuando estuvo en la zona como voluntario en el programa Ingles Abre Puertas. En ese tiempo le correspondió trabajar durante seis meses con los niños del Liceo Politécnico. En su estadía fue acogido por la profesora de la especialidad de Turismo, Ana de la Jara, y su familia, con quienes ha mantenido el contacto durante todo este tiempo. Por ello, al ser solicitado su apoyo no tuvo inconvenientes en ayudar en el módulo de Patrimonio, Cultura y Atractivos Turísticos del Mundo dirigidos a los alumnos por Ana de la Jara junto con el apoyo de los docentes de inglés Aldo Vega y Gustavo Salgado. El objetivo final del módulo es obtener un video en inglés donde se muestren los atractivos turísticos de Ultima Esperanza.

Experiencia legislativa

Matt Little fue alcalde de su ciudad natal Lakeville, condado de Dakota, y actualmente es senador del estado de Minnesota representando al Partido Demócrata-Agricultor-Laborista de Minnesota.

El mencionado Estado cuenta con una población superior a los 5 millones 600 mil habitantes. Su capital es Saint Paul y su ciudad más poblada, Mineápolis. Está ubicado en la región Medio Oeste del país, división Centro Noroeste, fronteriza con Canadá.

Sobre su paso por Puerto Natales Matt Little manifestó que “conocí mucha gente que me hicieron sentir en casa. Tengo mucho cariño por Anny (Ana de la Jara) y su hijo Juan Pablo, quienes son (como parte) de mi familia. También recuerdo los paisajes más bonitos de todo el mundo. Sin embargo lo más importante de los recuerdos que tengo son la gente, me encanta la gente de Natales”.

El año 2013 volvió a Puerto Natales de visita y hoy los encuentros vía online con los alumnos del Liceo Politécnico “me hacen volver a ese tiempo que estuve allá practicando el español y sintiéndome muy bien. Es una sensación muy hermosa”.

Sobre lo que significó su experiencia en Puerto Natales en lo que hoy es su labor legislativa expresó que para estar en política se tiene que “conocer, saber y amar a la gente. Por ello para mi es increíblemente importante en mi labor política el haber conocido gente con otra visión y otra cultura”.

En su labor legislativa ha puesto énfasis en el pago de pensiones, en la regulación del uso de armas de fuego y en el futuro espera crear una fundación que destine fondos para el fortalecimiento de la educación en el Estado.

En este último punto destacó lo aprendido a nivel local. “Mi tiempo enseñando en el liceo (Politécnico) fue importante para mis ideas. Los estudiantes son el futuro, entonces necesitamos poner muchos recursos a los estudiantes por la salud de mi Estado (Minnesota), de mi país y para el mundo”.

Manifestó que luego de la pandemia espera retornar a la ciudad de Puerto Natales que tanto añora.

Talleres de inglés

Por otra parte, el Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez lleva adelante desde el año pasado un programa de fortalecimiento del conocimiento del idioma inglés para la certificación de sus alumnos por la Universidad de Cambridge. El año pasado certificaron nueve alumnos y hoy este programa cuentan con 13 estudiantes de tercero y cuarto medio, quienes próximamente deberán rendir el examen Key English Test (Ket) de Cambridge.

Los talleres son dirigidos por los docentes Aldo Vega y Gustavo Salgado, los cuales se realizan vía online todos los viernes, de 15 a 17 horas. En esta labor también cuentan con el apoyo desinteresado de Matt Little.