Vecinos de península Antonio Varas se sienten burlados por las autoridades

Durante años empresas ahorraron costos indicando que realizaban transporte de personas

Desilusionados y consternados se encuentran los vecinos de la península Antonio Varas, por la falta de respuestas sobre su problema de conectividad y al aprovechamiento que ha existido sobre su condición de aislamiento por parte de empresas de transporte marítimo.

Karen Barrera, presidenta de la junta de vecinos Nº 40, que representa a los pobladores del lugar, manifestó que hasta el momento han tenido reuniones con el Concejo Municipal, el seremi de Transporte y otros entes involucrados como la Empresas Portuaria Austral, Epa. Dijo que “estamos súper desilusionados y consternados de que dentro del periodo de gestión de las autoridades con las que hemos hablado no se ha hecho nada. Se desligan de las responsabilidades culpando a otros”.

En este punto dijo que en el encuentro sostenido con el seremi de Transporte, éste les indicó que no había gestionado ningún tipo de susidios para la conectividad entre la península Antonio Varas y Puerto Natales porque “la Empresa Portuaria Austral estaba enviando informes donde se realizaban movimientos de conectividad, existiendo una normativa que cuando un privado está prestando un servicio, el Estado no se puede involucrar”. Por ello se justifican que entre el 2016 al 2019 no podían hacer nada, porque existía el servicio de conectividad hacia la península.

Al respecto dijo que “esa es una situación totalmente falsa” porque los cruces eran movimientos que se realizan para empresas particulares y en ningún caso estaban destinados a los habitantes del lugar, quienes cuando la oportunidad lo permitía podían acceder a ellos”.

Agregó que “nos cobraban y ahora nos enteramos que cuando subíamos a sus embarcaciones para sus propios movimientos se estaban ahorrando el pago por el uso de la rampa, porque se justifican que estaban haciendo movimientos de conectividad”.

Ante ello dijo que se sienten desconcertados y molestos porque los habían estado utilizando para ahorrarse dinero.

Sobre la necesidad de contar con un subsidio para el transporte marítimo entre la península y Puerto Natales le escribió a la Presidencia desde donde le respondieron que el tema fue derivado al gabinete de la intendencia regional para su gestión.

Por otro lado dijo que “estamos viendo la posibilidad de asesorarnos con algún abogado, porque siento que se están burlando en nuestras propias caras. No hay ninguna seriedad en el asunto. Hemos sido perjudicados por las malas gestiones supuestamente basadas en buenas voluntades”.