“Viruz” representará a Natales en evento interregional de Freestyle Rap

El 16 de octubre en Puerto Montt

Fotos Gabriel Leiva

Con los pasajes en su mano para participar en el interregional de Freestyle Rap a efectuarse el próximo 16 de octubre en Puerto Montt se encuentra el joven rapero natalino “Viruz” (Iván Nancuante).

El aspecto más conocido del freestyle rap es la competencia, donde dos improvisadores compiten por demostrar quién rapea mejor y quién concibe las mejores rimas.

“Viruz” de 16 años (alumno de segundo medio del Liceo Politécnico) ganó a nivel local una competencia que le permitió ser el representante de Puerto Natales y hasta el momento de la región, en el interregional a efectuarse en Puerto Montt, donde ya hay 16 participantes confirmados. De entre ellos surgirán quienes representen a la zona sur del país en un futuro nacional a realizarse en Santiago en fecha por confirmar.

La competencia o “batallas” es un debate de rimas a partir de una temática determinada o de carácter libre.

En Puerto Natales el interés por este tipo de representación artística surgió hace poco más de dos años, efectuándose la primera competencia el 3 de junio del año 2017.

En forma previa los interesados en este arte urbano se juntaban a realizar “batallas” hasta que nació la intención de hacer un evento. La alta convocatoria dio paso a la creación de la agrupación “Donde se cruzan los Mic”, quienes se reúnen en la plaza de armas Arturo Prat donde es posible escuchar sus inteligentes rimas.

Iván recordó que “antes escuchaba rap y vi ‘batallas’ en redes sociales y me quedó gustando. Luego empecé a practicar sólo en mi casa. No tenía la personalidad para meterme en los eventos. Poco a poco lo fui haciendo, siempre retroalimentándome para hacerlo mejor. He ganado competencias en Punta Arenas y Puerto Natales, por lo que me encuentro con más confianza”.

Hoy junto a sus amigos se está preparando para representar a Puerto Natales en lo que será su mayor desafío hasta el momento.