Alza de precios

Chile ya lamenta su octavo deceso y está por superar a los 2.500 infectados debido a la expansión del coronavirus.

Además del impacto en la salud de los pobladores, el Covid-19 está dejando ver sus efectos negativos en otros ámbitos, como el económico.

Un catastro entre las empresas indica que la economía chilena está al 70% de su capacidad y que el comercio es uno de los sectores más afectados.

Se indica que el comercio está funcionando en torno al 40% por la serie de medidas adoptadas para restringir el tránsito de personas.

El alza del dólar obviamente es un factor relevante respecto de las importaciones y la mayoría de los proveedores -al menos en términos de declaraciones- han indicado que resistirán los cambios lo más posible antes de aplicar reajustes importantes.

El gobierno ha asegurado el abastecimiento de productos en todo el país, si bien ha pedido a las personas que realicen compras acotadas para reducir la posibilidad de desabastecimiento.

No obstante, las compras en supermercados, bodegas y almacenes de barrio han aumentado considerablemente, tanto como los precios de éstos.

Elementos esenciales en la canasta de los chilenos, como el pan, huevos, carne, aceite, azúcar, leche, frutas y verduras, ya están experimentando un alza significativa, siendo que aún no se interrumpe ninguna cadena de abastecimiento, no existe escasez de bienes y la pandemia y las medidas para combatirlas no entran en una etapa crítica.

Magallanes será una de las regiones más afectadas con la especulación y el aumento de los precios, agudizada esta problemática por todos los problemas de traslado que pueden enfrentarse en la medida que se recrudezcan las medidas para impedir la propagación del coronavirus.

Este es uno de los problemas aparejados al Covid-19 que tiene que ser abordado, pues llama la atención que, en sólo una semana, sea tan visible cómo el bolsillo de los consumidores finales están siendo perjudicados con la especulación.