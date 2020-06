Atención a adultos mayores

Luego de que Punta Arenas quedó libre de la cuarentena de cinco semanas, el Ministerio de Salud decretó que una medida similar comenzara a regir para las personas mayores de 75 años en todo el país.

El aislamiento social y la prohibición de desplazamiento para este grupo etáreo generó inquietud respecto de los afectos que podrían tener en las prestaciones de salud que deben recibir en forma habitual y que incluyen, entre otros, los programas de vacunación y la entrega de medicamentos.

Esta inquietud llevó a realizar una encuesta entre los usuarios de los distintos centros de atención primaria del Servicio de Salud.

La muestra original consideró 419 personas en Punta Arenas y el sondeo concluyó que más del 80% de estos adultos mayores estaba vacunado, mientras un 76% declaró que ha recibido sus medicamentos sin inconvenientes en sus domicilios.

No tan favorable fueron los resultados respecto del Programa de Alimentación Complementario del Adulto Mayor, que distribuye alimentos fortificados con micronutrientes. El 26,25% declaró estar conforme; el 20,08% señaló que de forma voluntaria no lo acepta; y el 53,67% restante indicó que no lo ha recibido durante este tiempo.

Esta información, según se subrayó, fue fundamental para poder arbitrar las medidas tendientes a subsanar las coberturas no realizadas, priorizar la vacunación de los adultos que aún no han recibido las dosis preventivas programadas e ir ajustando los programas a las nuevas circunstancias que ha impuesto la pandemia.

Por ello, se debe valorar la iniciativa impulsada por la subdirección de Atención Primaria del Servicio de Salud, en cuanto a recoger información que resultó fundamental y que le permitió a sus profesionales retroalimentarse con la opinión de los usuarios de esta red.

No se puede desestimar que los adultos mayores de 75 años forman, además, parte del segmento poblacional más vulnerable producto del coronavirus y se encuentran más solos y desvalidos.