Cifras delincuenciales en Magallanes

Los delitos de tráfico de drogas, violencia intrafamiliar y robo en viviendas experimentaron los mayores crecimientos durante 2017 en Magallanes, de acuerdo al balance entregado por el fiscal regional Eugenio Campos Lucero. En comparación a 2016, dichos casos tuvieron un alza sostenida que se vio progresivamente mes a mes.

A este inquietante resultado, responde, en cierta medida la puesta en marcha -por parte de la Fiscalía Regional- de la nueva unidad denominada Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), cuyo fin es focalizar los casos por sectores, procurando de este modo robustecer la persecución penal.

Este crecimiento de los delitos de mayor connotación social, especialmente los relativos contra la propiedad, preocupa al jefe regional del Ministerio Público. Por lo mismo, aspira tener una mayor colaboración con las policías, de mejorar la calidad de las investigaciones. Y, es que en realidad la ciudadanía, en particular las víctimas, demandan resultados concretos.

En líneas generales las denuncias están en aumento y que ello ha significado una mayor carga de trabajo para la Fiscalía y las policías.

Más allá de que la vida en Magallanes sigue siendo más tranquila que en otros puntos del país, hay delitos que, por su gravedad, provocan a su vez mayor publicidad y generan a sus víctimas un fuerte trauma, situación que no deja de preocupar.

Si bien no hay que desconocer los notables avances en seguridad ciudadana, complementado con la ins-

talación de cámaras de televigilancia en puntos estratégicos del sector central, pero lo ideal es que esto vaya acompañado de un compromiso de la población en fomentar las actitudes de autocuidado por sus bienes, y en el caso del tráfico de drogas, reforzar el programa preventivo a nivel educacional, que abarque también al segmento de padres y apoderados, considerando que ningún adolescente está exento de la tentación de caer bajo el flagelo de la droga.

