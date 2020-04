Comercio y cambio de hábitos

Medidas como el toque de queda y el límite en los desplazamientos no resultan naturales para una sociedad que vive bajo un sistema democrático, pero han sido las primeras en adoptarse en todo el mundo para hacer frente a la expansión del coronavirus.

En Chile y en Magallanes, en particular, también la vida cotidiana se ha trastocado por este tipo de medidas, las que han tenido, a la vez, impacto en las cadenas productivas y de servicios.

Todo esto ha llevado a que el comercio, entre otros sectores, se haya tenido que ir adaptando a los nuevos horarios y condiciones de funcionamiento. Cierres anticipados y/o aperturas más temprano, tanto como la organización de nuevos turnos para el personal, han sido los ajustes más socorridos para enfrentar este nuevo tiempo.

Si bien en un primer momento todo esto pudo haber provocado un fuerte impacto, en la mayoría de los casos no ha implicado una disminución en las ventas y, en no pocas situaciones, ha llevado al comercio a tener que reinventarse e incursionar con mayor fuerza en servicios de delivery o e-commerce, que antes no eran utilizados para expandir negocios y fidelizar a los clientes.

Estos ajustes están siendo valorados y las entidades gremiales, como la Cámara Nacional de Comercio (CNC), ya se están abriendo a la flexibilización horaria. Ha quedado claro que acotar los horarios de funcionamiento no ha implicado vender menos, sino que el público se ha ido adaptando perfectamente a este cambio.

Esto puede ser una tremenda oportunidad para que, una vez superada la emergencia sanitaria, actividades productivas como ésta aprovechen este aprendizaje y puedan ofrecer mejores condiciones para los trabajadores, por ejemplo, de los centros comerciales y multitiendas, quienes están obligados a someterse a horarios muy extensos, lo cual no favorece su vida familiar. Lo mismo se puede aplicar respecto de los fines de semana -sobre todo los domingos- y días festivos.