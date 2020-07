Creadores y artistas: ¿los otros olvidados?

– Sin espacios públicos ni privados para mostrar sus trabajos, sin ingresos, sin contratos ni financiamiento, nuestros artistas y creadores buscan sobrevivir y muchos han debido resignarse a postergar proyectos y, seguramente, varios están conviviendo con la pobreza. El panorama para ellos se presenta obscuro.

Muchos son los sectores y demasiadas las personas que están siendo afectadas por la extensión de la pandemia en el mundo y, en particular, en nuestro país.

La adaptación a la nueva realidad impuesta por esta enfermedad y las consecuentes medidas adoptadas por el gobierno no ha sido fácil para todos y hay varios rubros respecto de los cuales ni siquiera se habla.

Uno de éstos es el de los creadores y artistas de las disímiles artes y expresiones culturales.

Ya en tiempos normales los exponentes de este mundo deben batallar contra la errada concepción que se mantiene sobre la importancia del desarrollo de los talentos artísticos, lo que queda de manifiesto desde que este objetivo casi es nulo dentro de los planes de formación de nuestros niños, desde la sala cuna hasta la enseñanza universitaria.

Ahora, con pandemia, este menosprecio se acentúa y rápidamente desaparecen los exiguos presupuestos que se designan desde las arcas fiscales y a través de las donaciones culturales por parte de las empresas privadas.

A nivel local, varios artistas han reconocido la asignación de algunos fondos –no superaron los $200 mil para cada proyecto- para realizar unas cápsulas, lo cual, si bien es una ayuda, ciertamente resulta insuficiente. Además, se han visto perjudicados porque no se abrió la posibilidad de postular al 6% de Cultura del FNDR, so pretexto de redestinar estos recursos al apoyo social, el cual –como ellos mismos han observado- no se ha visto.

A través de la organización, los gestores culturales han buscado visibilizar la dura realidad que también están enfrentando, pero no se ha apreciado que haya una reacción positiva de parte del ministerio ni, en el caso local, de los consejeros regionales ni de la intendencia.