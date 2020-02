Daños a bienes públicos

Pese a todos los llamados y a que la época estival en parte aminoró la frecuencia de las jornadas de vandalismo, siguen verificándose episodios de violencia y hechos delictivos en Punta Arenas, errónea y lamentablemente asociados a las demandas sociales.

Si bien han existido reuniones de coordinación entre jefaturas civiles, policiales y del Ministerio Público, a ojos de la opinión pública continúa vislumbrándose que se ha dejado en Carabineros la responsabilidad de prevenir, contener y reducir la magnitud de estos episodios, además de individualizar y detener a los responsables.

No quiere decir que las fuerzas policiales no tengan que cumplir tal rol, pero, considerando la situación por la que atraviesa el país, los ciudadanos han esperado que la conducción de estos esfuerzos fuera liderada claramente desde La Moneda y por cada intendencia regional. Pero, tanto el poder central como los locales han permanecido en segunda fila, dando, en no pocos momentos, señales de falta de gobernabilidad.

Mientras tanto, Punta Arenas sigue siendo vandalizada, dañándose plazas, monumentos, calles, comercio, colegios, edificios públicos y viviendas privadas.

Desde la intendencia, se informó que sólo la reposición de bienes públicos demandará una inversión de más de dos mil millones de pesos.

Una vez más estamos frente a un grupo -que todos coinciden en calificar de minoritario- que persiste en salir a las calles para dañar los bienes públicos y privados. Algunos jóvenes, sin duda, estiman que así forzarán un cambio radical en el país; otros sólo responden a algún pago por sus “servicios”, sin importarles ni la ciudad ni su gente ni las legítimas demandas sociales.

Frente a esta violencia insana, llama la atención la inoperancia de ciertas jefaturas gubernamentales y el silencio de muchos actores políticos.

El problema que esto provoca es que el deterioro de la ciudad continúa y que se tendrán que desviar recursos públicos para su restauración, siendo que éstos podrían tener un mejor uso, como mejorar la enseñanza pública y la salud municipalizada.