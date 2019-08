El dilatado proyecto para convertir a la ex cárcel en Biblioteca y Archivo

Dieciséis años abandonada cumplió la ex cárcel pública de Punta Arenas y el proyecto para habilitar la Biblioteca y Archivo Regional sigue esperando financiamiento estatal. A diferencia con el ex hospital que lleva nueve años desocupado y cuyas instalaciones presentan un fuerte deterioro a causa del accionar de vándalos, el ex presidio se ha conservado relativamente en buenas condiciones debido esencialmente a su céntrica ubicación.

Luego de que la población penal fuera trasladada a mediados de 2003 hasta el complejo carcelario en Avenida Circunvalación, hubo consenso en que el histórico inmueble, debía ser destinado a la cultura, mediante el desarrollo de un proyecto de restauración y remodelación de sus dependencias. No obstante, incluso sin intervención, el recinto fue escenario de algunas versiones de la iniciativa denominada “Ventisca Cultural”, la que tuvo una favorable acogida del público y de los artistas que encontraron ahí un espacio.

En su oportunidad el Ministerio de Bienes Nacionales analizó los posibles usos que se le pueden dar al edificio. Por ejemplo, focalizar ahí la actividad de promoción turística, con la instalación de las oficinas de Sernatur y de organismos relacionados, junto con otras reparticiones públicas. Todas las opciones, eso sí, consideran el factor cultural, mediante la destinación de espacios a salas de exposiciones, galerías de arte, salas de seminarios y debate, etc.

En 2009 el edificio fue declarado Monumento Nacional y en 2013 el entonces intendente Claudio Radonich informó de la idea de habilitar allí la Biblioteca Regional y que el inmueble sería traspasado a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam).

Seis años después de este anuncio, el pasado lunes, en Comisión de Infraestructura y Patrimonio del Consejo Regional, se analizó el financiamiento de la obra, que representa una inversión cercana a los 15 mil millones de pesos. Si bien hay acuerdo en que el gobierno regional aporte el 50 por ciento de los recursos, pero siempre y cuando que la inversión quede resguardada, vale decir, que la propiedad sea traspasada al gobierno.

Se trata de un proyecto ambicioso, a no dudarlo, por lo que las autoridades están llamadas a dar vida a este recinto que tiene una gran ventaja en su céntrica ubicación y en la facilidad de acceso para el público. Por ello es relevante dar los pasos necesarios para concretar esta propuesta y habilitar un edificio que pueda convertirse en otra atracción permanente para nuestra ciudad.