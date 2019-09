El peligro de los conductores ebrios

Este año han golpeado fuertemente las tragedias provocadas por conductores ebrios, de-

jando una dolorosa huella de dolor en el seno familiar de quienes, por la irresponsabilidad al volante, se han convertido en víctimas.

Pareciera que en Magallanes de nada ha servido el endurecimiento de las penas para los choferes bebedores, pues casi a diario este medio da cuenta de algún accidente protagonizado por un conductor embriagado.

Por las graves consecuencias que puede provocar, la conducción en estado de ebriedad de un vehículo motorizado es uno de los grandes problemas que enfrenta nuestra sociedad hoy en día.

El desafío de Carabineros es reducir la cifra de 23 accidentes de tránsito reportados el año pasado, de allí que la recomendación sea: beber con moderación y siempre teniendo en cuenta las medidas de autocuidado.

En esa dirección apuntan los controles iniciados por Carabineros y Senda el viernes pasado en Punta Arenas, y que permitió detectar y sacar de circulación a un automovilista que manejaba bajo los efectos de tres drogas.

Cabe consignar que el 17 de septiembre de 2015, se implementó una modificación a la Ley de Tránsito conocida como “Ley Emilia” que establece, como puntos relevantes de su aplicación, sanciones en las siguientes materias: huir del lugar del accidente, negarse a un alcotest y accidente en estado de ebriedad. Las multas varían de acuerdo a la gravedad de la falta, pero pueden ir entre las 3 y las 20 UTM. Otras sanciones son, por ejemplo, la suspensión de la licencia de conducir y penas que van desde los 541 a 3 años hasta los 3 a 5 años con prohibición de volver a conducir por el resto de la vida, además de la incautación del vehículo.

El llamado, entonces, no puede ser otro más que a una conciencia real respecto de no conducir un vehículo si se ha bebido alcohol, algo en lo que se ha insistido en innumerables ocasiones y en distintas tribunas, pero que muchas veces no encuentra el eco esperado.