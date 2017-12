El peligro de los conductores ebrios

Este sábado, Carabineros dio cuenta de tres accidentes de tránsito donde estuvo presente el alcohol, hechos que dejaron un balance de lesiones y daños contra la propiedad privada.

Por las graves consecuencias que puede provocar, la conducción en estado de ebriedad de un vehículo motorizado es uno de los grandes problemas que enfrenta nuestra sociedad hoy en día. Tanto así, que cada año muchas personas fallecen por culpa de choferes irresponsables que insisten en manejar pese a haber ingerido alcohol.

Nuestra región no está ajena a esta lamentable realidad. Es así como cada fin de semana Carabineros, en controles de rutina, sorprende a conductores manejando bajo los efectos del alcohol o derechamente en estado de ebriedad, quienes con esta actitud no sólo ponen en riesgo su integridad física, sino también -lo que es incluso más grave- la de personas inocentes.

En fechas de celebración, como Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo, crece desmedidamente el consumo de bebidas alcohólicas, conducta que también se traspasa a automovilistas, que de manera irresponsable toman un volante sin medir las consecuencias de sus actos.

El llamado, entonces, no puede ser otro más que a una conciencia real respecto de no conducir un vehículo si se ha bebido alcohol, algo en lo que se ha insistido en innumerables ocasiones y distintas tribunas, pero que muchas veces no encuentra el eco esperado.

Y, es que más allá de las fuertes penas que contiene la denominada Ley Emilia, que sanciona incluso con inhabilidad perpetua a los conductores reincidentes, da la sensación que ningún castigo pone freno a los conductores embriagados que siguen haciendo de las suyas.