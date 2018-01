El trabajo infantil en Magallanes

En época de vacaciones, hay niños que suelen ofrecer su arte frente a la luz roja del semáforo mientras los conductores hacen un alto. Son pequeños malabaristas que muestran sus habilidades a cambio de una moneda.

La pregunta es si esa moneda recibida al pasar en una esquina es por simple entretención o actividad obligada.

Atacar lo último es lo que propende la campaña impulsada por el ministerio del ramo para erradicar definitivamente el trabajo infantil.

Esta cruzada nacional puso en escena el jueves en la Plaza de Armas un partido de fútbol entre “mascotas” institucionales, todas las cuales firmaron un compromiso contra el trabajo infantil.

El seremi del Trabajo, Carlos Abarzúa, destacó en la oportunidad que Magallanes tiene los menores índices de deserción escolar y eso tiene directa relación con que los jóvenes en la medida que no estén estudiando entran al mundo del trabajo.

La norma laboral vigente autoriza excepcionalmente a los menores de dieciocho años y mayores de quince a celebrar contratos de trabajo ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo siempre que cuenten con autorización expresa del padre o madre o tutores.

Es sabido que algunos lo hacen para independizarse económicamente de sus padres, mientras otros para ayudar a sus familias.

El problema se presenta cuando los niños y adolescentes comienzan a acostumbrar a regresar cada día a sus hogares con dinero en los bolsillos. A la larga, ese peligroso nexo monetario amenaza su crecimiento in-

tegral en la sociedad, al verse vulnerados algunos de sus derechos esenciales, como acceso a la educación, descanso y re-creación.

El trabajo infantil debe ser un tema de permanente preocupación. Por lo mismo, que diversas autoridades involucradas manifiesten pública inquietud al respecto es un importante paso en orden a no perderlo de vista y, más aún, a dimensionarlo, recabando información que permita analizar en profundidad el escenario local en un futuro mediato.

