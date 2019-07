Exitosa campaña de retiro de cachureos desde domicilios

Un año y siete meses han transcurrido desde que la actual administración municipal que dirige el alcalde Claudio Radonich puso en marcha la campaña de retiro de residuos de gran volumen desde los hogares de la comuna.

El operativo que está orientado a limpiar los espacios públicos, y sobre todo despejar los patios de los vecinos, se viene ejecutando conjuntamente con la empresa Areas Verdes.

Su debut se produjo en enero de 2018 y hasta la fecha ha favorecido a unos 41 mil hogares, abarcando todos los sectores de la ciudad. El balance fue realizado este sábado por el jefe comunal, en la población Fitz Roy, donde vecinos del sector de Las Heras y Coronel Martínez fueron beneficiados con la medida.

Gracias a la iniciativa municipal hasta hoy se han retirado casi 20 mil metros cúbicos de desechos de gran volumen, evitando así que estos terminen abandonados en cualquier lugar, los que muchas veces son sacados a la calle junto a los residuos domiciliarios, pero que por su tamaño, no son recogidos por el camión basurero.

No hay que olvidar que otras veces, estos desperdicios han dado origen a la formación de microbasurales, los que en su mayoría han sido erradicados.

El desafío es, a partir de esta experiencia, posicionar el combate a esta contaminación incentivando los buenos hábitos pero, atacando también las causas que llevan a las malas prácticas vecinales.

Es menester entonces recalcar que el mejoramiento en la calidad de vida debe ir acompañado de la conducta responsable de los habitantes de la comuna.

Esta cruzada de limpieza demuestra que la comunidad está dispuesta a colaborar. Cuando el municipio aborda en serio el tema, la respuesta no se deja esperar. Se requiere de un municipio constante y riguroso en aplicar las normas pero, al mismo tiempo, motivador para alcanzar la ambiciosa meta de contar con una ciudad más limpia.

Por último, es bueno recordar que el camión cachurero no traslada baterías, neumáticos ni escombros. Y, que el próximo operativo se ejecutará este 30 y 31 de julio, en el cuadrante José Martínez de Aldunate, Manuel Rodríguez, Santa Juana y Avenida Ancud.

Relacionado