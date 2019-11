INDH y vulneración de derechos de niños y adolescentes

La dirección regional del Instituto Nacional de Derechos Hu-manos entregó un informe, con datos actualizados sobre el número de detenidos en estas manifestaciones y la constatación de las lesiones sufridas.

En él, se habla de eventuales violaciones a los derechos fundamentales por parte de agentes del Estado, entendidos éstos como los contingentes policiales y, durante el Estado de Emergencia, los efectivos de las FF.AA.

Sobre la base de una veintena de observaciones realizadas por funcionarios del referido instituto desde el 19 de octubre pasado al 15 de noviembre, se informó que hubo 198 personas detenidas, de las cuales 117 fueron hombres, 31 mujeres y 50 menores de edad.

Se consignó que, del global de dicha cifra, el INDH ha recibido 85 denuncias sobre vulneraciones de derechos y que 141 personas han resultado heridas en medio de las protestas y de-sórdenes.

Cabe reparar que 29 niños y adolescentes engrosan las denuncias por violación de derechos, ya sea por el uso excesivo de la fuerza, la utilización de lenguaje no adecuado, la no lectura de sus derechos, la no constatación de lesiones en forma inmediata y la falta de información clara a adultos o padres responsables.

Particularmente grave resulta la acusación de que, en varios casos, hubo menores que fueron golpeados tras ser detenidos y que, incluso, se registró la lesión de un niño de sólo tres años, quien resultó herido en medio de un procedimiento policial.

Sin dejar de entender que las propias fuerzas policiales han reconocido haber estado, a ratos, sobrepasadas por los hechos de violencia, nada exculpa a Carabineros, la PDI y a las FF.AA. de apartarse de sus protocolos y, mucho menos, se puede justificar el uso de la fuerza desmedida al momento de practicar detenciones que involucren a niños y adolescentes.