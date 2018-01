Ingreso de droga a la región

En Punta Arenas, en el último tiempo, hemos sido testigos de las formas más insólitas que usan los “narcos” para el ingreso de droga al territorio austral.

En el paso fronterizo de Integración Austral, en Monte Aymond, han sido neutralizados algunos casos protagonizados por ciudadanos extranjeros que han recurrido a la peligrosa práctica de los “burreros” de tragar los pequeños paquetes con droga para expulsarlos una vez que logran cruzar la frontera sin ser detectados y arriban a su lugar de destino.

La última pesquisa tuvo lugar este martes en el Aeropuerto Presidente Ibáñez, donde la Policía de Investigaciones con apoyo de un can detector de drogas, detuvo a un padre y su hijo cuando introducían a la zona un poco más de 700 gramos de clorhidrato de cocaína ocultos dentro de envases de crema emulsionada.

No sólo debe llamar a la reflexión la novedad de la forma empleada para ingresar cocaína, sino también de lo fácil que resulta adquirir la droga fuera de nuestras fronteras, particularmente en el sur de la República Argentina. Sin duda, motivos más que suficientes para estar en alerta.

El tráfico de drogas hacia la Región de Magallanes debe ser asumido como una amenaza permanente. Pero no sólo eso: también considerar que los traficantes están en una constante búsqueda de alternativas para que la marihuana y la cocaína no sean detectadas por los organismos policiales. Esto último obliga a fiscales, carabineros y detectives a estar en permanente alerta, afinando los procedimientos para combatir el narcotráfico.

Aunque todavía no se alcanzan los niveles de tráfico que se registran en otras regiones del país, tampoco puede afirmarse, como ocurría hasta no hace mucho tiempo, que la región, principalmente debido a su ubicación geográfica, permanece al margen de este flagelo.

Por lo anteriormente expuesto, partiendo de la base además de que los traficantes seguirán operando y buscando fórmulas para traer droga a la región, todos los entes involucrados en esta materia deben aunar esfuerzos para prevenir el consumo y combatir el tráfico.

Relacionado