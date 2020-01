Interpretaciones de la encuesta Cep

En medio del estallido social y en momentos en que había un gran caos, producto del vandalismo y la delincuencia desatadas, se comenzó a hablar de ingobernabilidad. Ciertos sectores llegaron, incluso, a plantear que un principio de solución pasaba por el Presidente, pero no respecto de qué medidas pudiera él anunciar, sino de su permanencia al frente del gobierno. Uno de los momentos más complejos para el Mandatario fue cuando se levantó la idea de una acusación constitucional en su contra.

Ahora, el batacazo de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (Cep) fue tremendo y dio pie para que algunos políticos volvieran a plantear que el 6% de aprobación ciudadana pone a Piñera en un pésimo pie y, menoscabaría a tal punto su legitimidad, que tendría que renunciar.

Ante esta arremetida, inmediatamente se ha observado que, bajo tal óptica, tendrían que renunciar también los integrantes del Congreso Nacional, ya la confianza ciudadana cayó más aún que la imagen presidencial, con un nunca esperado 3%. Los partidos políticos, en general, exhiben un 2%. Los personeros mejor evaluados exhiben porcentajes discretos versus una gran desaprobación.

¿Pueden los resultados de una encuesta gatillar la salida de un Presidente? Bajo nuestro sistema político, no. En democracia, los gobernantes no se cambian ni se instalan por medio de sondeos de opinión, como lo han advertido incluso intelectuales de izquierda.

Pero, si las elecciones presidenciales y parlamentarias adelantadas no sería el camino, el momento de credibilidad de nuestro gobernante y nuestros legisladores -amén de casi todas las instituciones ligadas al Estado- amerita un mea culpa sentido, no banal, y una corrección profunda del rumbo, cosas que, hasta el momento, parece que no han sido entendidas.