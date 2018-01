La responsabilidad de los turistas que visitan el Paine

Una cifra de 264.800 personas ingresaron el último año al Parque Nacional Torres del Paine, en la Región de Magallanes. Lo anterior refleja un alza de 4,9 por ciento en relación a 2016, cuando dicho recinto natural recibió 252.447 visitantes. Del total, 113.978 correspondieron a connacionales mientras que los extranjeros llegaron a 150.822.

Este último guarismo, no hace más que reafirmar que en su gran mayoría son extranjeros quienes arriban a la región con el propósito de conocer nuestros atractivos naturales, sobre todo aquellos de renombre mundial, como el Parque Nacional Torres del Paine, que desde 2013 ostenta el título de la Octava Maravilla del Mundo.

El turismo es una de las principales actividades económicas de Magallanes, razón más que suficiente para preocuparse por cualquier acontecimiento que pueda afectar su desarrollo. En este sentido, así como la región abre sus puertas a los visitantes, dándoles la oportunidad de conocer un valioso patrimonio natural, éstos también tienen un importante rol que cumplir: cuidar esta riqueza medioambiental.

Aunque la mayoría de los turistas muestra un buen comportamiento, hay algunos que no tienen conciencia y cometen acciones negativas, desde las pequeñas que provocan daños menores hasta otras con consecuencias más graves, como los tres grandes incendios ocurridos en los años 1985, 2005 y 2011-2012, que han devastado más de 46 mil hectáreas del parque.

Los turistas deben asumir que cuando ingresan a un parque nacional lo hacen como invitados. Por lo tanto, deben adecuarse a la normativa y respetarla. Es decir, tienen que pensar que el tiempo que permanecen dentro de un área protegida es un privilegio que se les otorga.

A raíz del último incendio, que comenzó el martes 27 de diciembre de 2011 en las cercanías del lago Grey, las autoridades endurecieron las medidas tanto de control como sancionatorias para quienes no respeten las normas.

La utilización de cualquier fuente de calor en el Parque está prohibida por la Ley 20.653 de la Ley de Bosques que sanciona el uso legal del fuego ocasionando o no un incendio forestal. Las sanciones pueden ser más graves si se realizan en áreas silvestres protegidas. El incumplimiento de esta norma en áreas silvestres protegidas podría ser sancionados con hasta 3 años de cárcel y multas de hasta $2.000.000.

En cumplimiento de las nuevas disposiciones, desde el año 2012 a la fecha han sido expulsados 39 visitantes, mayoritariamente extranjeros, por encender fuego en lugar no habilitado.

Si bien el Estado es el primer responsable de brindar protección a un espacio natural, estableciendo los mecanismos para preservarlo, en cada uno de los visitantes recae el peso moral de actuar de manera correcta. El problema es que algunas personas no tienen muy clara esta obligación.

