La voz de los consumidores

Brindar una adecuada atención a los consumidores es una tarea aún pendiente en la actividad co-mercial. Pese a la existencia de legislación que busca salvaguardar sus derechos y deberes, todavía, a diario, la relación cliente-proveedor se ve afectada por ciertas inconsistencias.

Una de las principales está motivada por la carencia, de parte de las personas, de una actitud tendiente a hacerse escuchar cuando comprueban que un determinado producto no cumple las expectativas o en las ocasiones que sienten que reciben un trato no adecuado.

Históricamente en las fiestas de fin de año es cuando afloran con fuerza los reclamos con los regalos del “Viejo Pascuero”, ya sea por fallas del producto o porque al ser usado exhibe desperfectos.

La Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, ampara aquellos productos comprados nuevos y que vengan defectuosos o se dañen por un uso normal. En ese caso, el derecho a la garantía legal o el 3×3, significa que los consumidores durante los primeros tres meses desde la compra del producto, pueden elegir entre tres alternativas: el cambio, la devolución o la reparación. El consumidor elige, no la empresa.

De acuerdo a la normativa vi-gente, este derecho es válido incluso si el producto fue comprado en una liquidación. Los carteles o timbres en las boletas donde se indique que no se responde por cambios o devoluciones, no son válidos ante la ley.

Asimismo, se establece que los proveedores tampoco pueden poner barreras en el ejercicio del derecho a garantía, como permitir el cambio o devolución del dinero bajo la condición de restituir los envases originales o aplicar cobros por ello.

Los reclamos más recurrentes se refieren a la calidad defectuosa de los productos adquiridos y al incumplimiento de la garantía legal por parte del proveedor (la que contempla cambio, reparación gratuita o devolución del dinero). A continuación se ubican los reclamos por la entrega de servicios de calidad deficiente, como aquellos que no han sido contratados; incumplimiento en las condiciones pactadas, cobros indebidos y reparaciones fallidas, entre otros.

El desafío de los consumidores -que al final de cuentas son todos los miembros de la sociedad en alguna circunstancia- es ir asumiendo cada vez más un rol activo en el proceso de compra de un bien o contratación de un servicio. El primer paso para lograr ese propósito es tener claro que lo principal es hacerse respetar, actuar que, a la postre, incidirá favorablemente, pues obligará a los proveedores a cambiar de actitud.

Relacionado