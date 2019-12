Los complejos escenarios de la política

No han sido días fáciles. Antes del 18 de octubre, la vida no era fácil para la mayoría de los chilenos y los magallánicos, en particular. Sí era menos pesarosa para las clases dirigenciales de la política y del empresariado.

Sin embargo, desde el afamado estallido social, la existencia se hizo más compleja para todos y, en especial, para quienes detentan el poder y los que orbitan en torno a él aportando con su connivencia.

Un Presidente que no gobierna o, al menos, que es acusado de aquello. Negociaciones en el Congreso para consensuar aspectos básicos del proceso constituyente que, tras una cita de los representantes de Chile Vamos con Piñera, fueron dadas, inicialmente, por cerradas sin alcanzar un acuerdo y, al día siguiente, fueron rubricadas dejando en la indefinición materias esenciales como la incorporación de independientes, la paridad de género y los escaños para los pueblos originarios.

En materia legislativa, también ha existido gran presión, generando cada votación divisiones políticas al interior de los conglomerados.

El Frente Amplio y sus partidos han sido uno de los referentes más vapuleados a raíz de esta dinámica que exige tomar decisiones rápidas que pueden ser avaladas y/o resentidas por los pares y los adherentes. Renuncias, resquebrajamientos internos han sido la dinámica perversa.

En la víspera dos de sus más emblemáticas figuras, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, y su símil Gabriel Boric, de Convergencia Social (en formación), debieron admitir que se equivocaron al dar su voto positivo para que se aprobara el proyecto de ley antisaqueos.

A nivel regional, pocos tienen voz. Los políticos y los representantes gubernamentales parecen estar viviendo otra realidad.

Son días difíciles y convulsos. Nadie parece estar realmente preparado para enfrentarlos.