Los desafíos del gabinete de Piñera

Con escasas sorpresas y varios nombres conocidos este martes el Presidente electo Sebastián Piñera presentó a sus colaboradores más cercanos que lo acompañarán durante su próximo gobierno que se inicia el 11 de marzo.

Su gabinete ministerial está integrado por 16 hombres y 7 mujeres, y donde los independientes tendrán una presencia importante. Seis nombres se repiten de la anterior administración de Piñera y tres de ellos ostentarán el mismo cargo: Andrés Chadwick, Interior; Cecilia Pérez, Secretaría General de Gobierno, y Felipe Larraín, Hacienda. Los otros tres escogidos, Alfredo Moreno, pasó de canciller a Desarrollo Social; Juan Andrés Fontaine, de Economía a Obras Públicas, y Roberto Ampuero, de Cultura a Relaciones Exteriores.

Sin duda que la gran sorpresa la constituye el nombramiento de Ampuero, quien desde su rol de ex embajador y experiencia en relaciones internacionales enfrentará grandes desafíos, considerando que 8 días después de asumir en propiedad el nuevo gobierno, se iniciarán los alegatos en la Corte de La Haya por la demanda marítima boliviana.

En tanto, Moreno, desde el Ministerio de Desarrollo Social, deberá luchar con la pobreza y procurar aliviar la carga a la clase media. Es justamente el sello que pretende imprimir el nuevo gobierno a favor de los más de 2 millones de chilenos que viven bajo la línea de la pobreza.

En su segundo gobierno, Sebastián Piñera agradeció la disposición y la voluntad de los futuros ministros, los que prácticamente aceptaron de forma inmediata la invitación a incorporarse a su equipo de colaboradores, rescatando de todos ellos su profunda vocación de servicio público y amor por la patria que ello significa. “Pueden tener la certeza, que no sólo este futuro Presidente, sino que todos los ministros y funcionarios que se incorporen al servicio público, vamos a entregar lo mejor de nosotros mismos, y no vamos a escatimar ningún esfuerzo para lograr que nuestros compatriotas tengan una vida más plena y una vida más feliz”, remarcó en su discurso.

Enseguida admitió que “nuestra misión es exigente y también ex gratificante, y no es fácil, y va a requerir no sólo entrega, compromiso y vocación, también mucho talento, mucho diálogo, mucha capacidad de escuchar, y que para cumplir con nuestros compatriotas vamos a tener que recuperar el liderazgo y el dinamismo que nos conduzca hacia el progreso. Y progreso es mucho más que crecimiento económico, pues tiene que ver con el desarrollo humano, con la calidad de vida”.

La vara puesta por el Presidente electo es alta y esta misma medida regirá para los otros nombramientos que se definirán las próximas semanas y que se relacionarán más con la vida en regiones, como son los cargos de intendentes y gobernadores.

