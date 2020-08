Magallanes y Covid-19, ¿sin rumbo?

En medio de un incremento sustantivo de los contagios de Covid-19 y al sentirse cuestionada públicamente por el ministro del ramo, se registró este domingo la renuncia de la seremi de Salud, Mariela Rojas.

Durante la jornada dominical, el titular de la cartera, Enrique Paris, llamó a las autoridades regionales a coordinarse de mejor manera, tras el explosivo aumento de casos que ha tenido a la zona registrando diariamente un centenar de infectados desde la última semana a la fecha.

Al hacer frente y aceptar la dimisión, Paris afirmó que él no se refirió a ella, cuando hizo “un llamado, en primer lugar, a la autoridad sanitaria para que cumpla su labor a cabalidad” y pidió disculpas si Mariela Rojas se sintió aludida.

La hoy ex seremi, por su parte, interpretó los primeros dichos del ministro como una acusación de ineptitud. Pero no contó con el respaldo ni del intendente -quien no se ha pronunciado públicamente sobre el impasse- ni de entidades como la Asociación de Funcionarios de la Autoridad Sanitaria (Afas Magallanes).

Ahora salen a la luz acusaciones de pésima gestión, falta de diálogo y de medidas fracasadas.

En medio de estos dimes y diretes, la comuna de Punta Arenas entró nuevamente en cuarentena total, con todas las implicancias socioeconómicas y de salud que ello conlleva.

Lo perturbador es que, más allá de que la subrogancia en Salud haya expresado preocupación por el explosivo incremento de los casos de Covid-19, no hay indicios de que el equipo que está encargado de manejar la crisis sanitaria haya efectuado un examen profundo para determinar qué elementos de la estrategia regional fracasaron.

La región parece sin rumbo respecto de cómo enfrentar esta nueva cuarentena y no se aprecia la corrección de ninguna medida que asegure que se podrá controlar, lo más rápidamente posible, estos brotes que ponen en riesgo la salud física y psicológica de los magallánicos y que afectarán, aún más, al mercado laboral y a la marcha de la economía doméstica.