Mejoramiento de la convivencia escolar

Durante los últimos años, el bullying o acoso escolar ha concentrado la atención de muchos sectores de la opinión pública nacional, sobre todo tras la divulgación de diversas imágenes de video con agresiones a estudiantes por parte de compañeros de colegio.

Desde septiembre de 2011 se encuentra vigente la Ley Nº20.536 sobre violencia es-colar, que sanciona a es-tudiantes y profesores que co-

metan bullying.

No hay que desconocer un aspecto fundamental en esta materia: el potencial acoso que pueden sufrir niños y jóvenes en internet, y del que efectivamente muchos menores ya han sido víctimas.

Nuestra región no está ajena al acoso escolar. De vez en cuando ocurren situaciones de esta índole, algunas de las cuales incluso han llegado a los medios de comunicación, dándolas éstos a conocer. Por eso es importante desarrollar acciones preventivas, primero, en los establecimientos educacionales y, segundo, en otras instancias de socialización, siendo una de las más importantes la familia.

Un reciente estudio del Instituto Nacional de la Juventud realizado a comienzos de 2017 a jóvenes entre los 15 y 29 años, de los cuales el 61 por ciento de los encuestados declaró haber sido víctima de bullying en sus colegios.

Sólo en Magallanes, en 2016, se reportaron 71 denuncias por esta conducta.

Es muy importante que los manuales de convivencia tengan definidos procedimientos para responder a los conflictos interpersonales y las situaciones de bullying.

De ahí, la relevancia de capacitar a profesores y realizar charlas a estudiantes. Sin duda un paso en el camino correcto hacia un mayor respeto escolar, clave para el desarrollo de una sociedad responsable.

