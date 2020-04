Nueva semana de cuarentena… ¿total?

Punta Arenas ingresará a su cuarta semana de cuarentena total, luego de que ayer el ministro de Salud informara que se decidió prorrogar nuevamente esta medida para la capital regional, a fin de hacer frente a la expansión del coronavirus en nuestra zona.

La decisión no sorprende y, por el contrario, fue solicitada por el propio alcalde comunal, en virtud de que ha sido imposible bajar la curva de contagiados, los cuales se concentran en Punta Arenas.

En efecto, Magallanes lamenta ya su séptima víctima del Covid-19 y ayer se informó de otros 27 casos de personas contagiadas, lo que eleva a 593 el total de infectados en la región.

De los casi 600 contagiados, 558 están ubicados en Punta Arenas y esta cifra no representa al total de infectados que existe realmente, entre otras cosas porque aún se mantiene una latencia de entrega de resultados del orden de los tres días promedio desde que se toman los exámenes.

La cuarentena total y los cordones sanitarios, seguramente, han contenido en parte el avance de la enfermedad en Magallanes, pero lo preocupante es que se mantiene elevado el número de nuevos contagios diarios. Esto redunda en que el sistema hospitalario sigue estando estresado y se ha tenido que derivar pacientes a otros centros asistenciales del resto del país.

Magallanes, pese a tener ya tres semanas de cuarentena total, no ha dejado de exhibir la mayor tasa de incidencia, que ayer era de 332 casos por cada 100 mil habitantes.

Lo que no deja de llamar la atención es que los puntarenenses parecen vivir ajenos a esta emergencia, pues no ha caído el número de permisos temporales que se solicitan diariamente, amén de muchas personas que, sencillamente, buscan burlar la cuarentena total y salen sin esta autorización y/o no han respetado el confinamiento en domicilio cuando son notificadas como casos positivos.