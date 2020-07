Plan de apoyo a la clase media

– La crítica general se ha centrado en que el plan de Piñera sólo apuesta al mayor endeudamiento de la gente, como mecanismo para salir de las crisis personal y familiar.

Buscando responder al clamor de todos los sectores políticos respecto de que el gobierno debía hacerse cargo de la crisis socioeconómica que comienza a afectar a las personas adscritas a la llamada clase media, este fin de semana, el Presidente Sebastián Piñera anunció un plan ad hoc.

En La Moneda, el Mandatario entregó los aspectos generales de este plan de apoyo para este sector y para quienes se han visto perjudicados por los efectos económicos de la pandemia. Allí, explicó que este conjunto de medidas contempla cuatro programas excepcionales: créditos blandos para la clase media, postergación del pago de dividendos hipotecarios, ampliación del subsidio para arriendo y ampliación de los créditos con aval del Estado (Cae).

Lejos de lo que, seguramente, esperaba el Ejecutivo, su propuesta no obtuvo todos los aplausos esperados. El agravante no está dado porque estos cuestionamientos hayan venido de la oposición, sino porque provienen de la alianza gobernante, principalmente de la Udi, partido que -por lo demás- vio en este rechazo también una forma de pasarle la cuenta a Piñera por no haber enviado un veto para subsanar lo que se ha denominado el “caso alcaldes”.

La crítica general se ha centrado en que el plan de Piñera sólo apuesta al mayor endeudamiento de la gente, como mecanismo para salir de las crisis personal y familiar. Al respecto, se han blandido estadísticas que están dando cuenta de cómo ha crecido la deuda promedio de los chilenos y cuánto ha aumentado la morosidad.

Desde Teatinos 120, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, salió al paso de las objeciones, pero -más que explicar y fundamentar la bondad de la propuesta gubernamental- desvió en parte la discusión para tirar sus dardos en contra de la propuesta de permitir que los cotizantes puedan retirar el 10% de los fondos de las AFP.

Lo único cierto es que el plan de Piñera no resultó tan convincente, concitando un rechazo bastante amplio. Eso es algo que el gobierno tendría que tomar en cuenta.