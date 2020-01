Resguardo policial y PSU

El jefe de la XII Zona de Carabineros, general Patricio Figueroa, realizó ayer por la tarde un positivo balance del operativo de seguridad dispuesto para permitir que un grupo de jóvenes pudiera rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU) en Punta Arenas.

Si bien en Magallanes no hubo mayores inconvenientes durante las jornadas del 6 y 7 de enero pasado, en virtud de un reclamo presentado al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), éste resolvió permitir que un grupo acotado de inscritos pudiera tener nuevamente la oportunidad de rendir los exámenes pertinentes. Eran 356 los estudiantes posibilitados para ello.

Así, este lunes, en la primera jornada de esta segunda oportunidad, 74 alumnos se dirigieron al Liceo Experimental para rendir la prueba de Matemáticas y 63, la de Lenguaje.

Respecto a la prueba de Ciencias de ayer martes, de los 226 habilitados, 44 realizaron el examen.

El general de Carabineros celebró que el operativo se desarrolló como fue planificado, permitiendo a estos jóvenes rendir en tranquilidad este examen que sigue siendo la puerta de entrada para la educación superior.

Si bien puede ser entendible el reclamo que existe respecto de la validez o no de la PSU, no se puede justificar que, so pretexto de cambiar este instrumento de selección universitaria, se atentara contra el derecho de los estos estudiantes inscritos de rendir estos exámenes.

Por ello, cabe valorar el esfuerzo desplegado por los efectivos policiales para garantizar a estas personas su seguridad y permitirles que tuvieran un espacio protegido, a fin de facilitarles el poder cumplir con este paso que puede ser tan determinante para sus vidas futuras.