¿Somos una ciudad turística?

El triste espectáculo que ofreció este 25 de diciembre la calle Carlos Bories para los cuatro mil turistas que llegaron a Punta Arenas, tras la recalada del trasatlántico más grande que visita la ciudad en la actual temporada, ayer fue motivo de profundo análisis por parte de las autoridades municipales.

Y, es que nadie previó que a pesar de ser festivo y que los trabajadores del comercio hacían uso del feriado obligatorio e irrenunciable, la abundante basura acumulada el día antes producto de las compras navideñas de última hora, debía ser despejada desde las calles para evitar el impacto visual que ello podría acarrear sobre todo a los visitantes extranjeros.

La planificación naviera estructurada a mitad de año por la Empresa Portuaria Austral, anticipaba que para Navidad recalaría el crucero Emerald Princess, con 4.282 personas, entre pasajeros y tripulantes, por lo que era un hecho que los turistas se dedicarían a caminar por la ciudad luego de que de las alternativas de recorrer museos y lugares de atracción había sido descartada, por las razones explicitadas anteriormente.

Pero en sus desplazamientos por calle Bories, los visitantes se encontraron con una ciudad desaseada e insalubre, con basura dispersa sobre la vereda, lo que no hace más que justificar su descontento y decepción al pisar la capital de la Patagonia, un lugar de ensueño no sólo para los extranjeros, sino también para nuestros connacionales.

Entonces, que falló para lucir como “la ciudad más limpia de Chile”, eslogan que ha acuñado la Municipalidad de Punta Arenas: omisión o descoordinación por parte de la unidad municipal responsable, considerando que la empresa a cargo de dicha tarea había informado días previos -mediante un aviso pagado en este medio- que “el 25 de diciembre no habrá servicio de recolección de basura”.

La denominada “Perla del Es-trecho” no estuvo a la alturas de una ciudad turística este lunes festivo, por lo que más allá de las recriminaciones o buscar responsabilidades, el municipio debe bregar porque esta imagen indeseable no vuelva a repetirse, pues es sabido que el turista actúa como un efecto multiplicador de atraer nuevos visitantes, generando así amplios beneficios económicos a nivel local, aunque no está demás recordar que el problema de la basura es responsabilidad de todos.

