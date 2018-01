Un daño patrimonial irreparable

Propio de acciones de mentes insanas, constituyó la repudiable quema de seis añosos cipreses patrimoniales en el Cementerio Municipal Sara Braun, en la mañana de este lunes 1 de enero. Sin embargo, las sospechas recaerían sobre un grupo de jóvenes que momentos antes fue sorprendido bebiendo en el recinto.

Este acto vandálico trastocó uno de los más preciados monumentos nacionales, que además ostenta el título de ser el sexto cementerio más hermoso del mundo, según un ranking elaborado por CNN en Español.

Y, es que estamos frente a un daño irreparable, difícil de cuantificar, que sin duda generará un fuerte impacto visual a los turistas que acostumbran visitar uno de los principales atractivos de la ciudad, en cuyas instalaciones descansan 66.500 personas.

¿Qué hacer para que el vandalismo no continúe afectando los bienes de uso público y privado de Punta Arenas?

Claro, porque basta abrir un poco los ojos, no importa el lugar donde se esté, para notar la presencia de daños. Principalmente se trata de destrucción y rayados, que dan un aspecto deplorable al paisaje urbano en algunos sectores, y que de tanto en tanto son denunciados a través de los medios de comunicación.

En la mayoría de los casos, este vandalismo lo protagonizan jóvenes, aunque también hay niños, los que pese a las informaciones divulgadas no cesan en su negativo accionar.

El triste atentado incendiario protagonizado contra los cipreses del cementerio, obligará a las autoridades municipales a reforzar las medidas de seguridad del recinto de cuatro hectáreas para evitar la repetición de las acciones de vandalismo y los hurtos desde los nichos que de vez en cuando suelen ser denunciados.

Tener una mejor ciudad es tarea de todos. En esta línea, la ciudadanía debe exigir compromisos claros en lo que concierne a la implementación de mecanismos que permitan revertir el vandalismo, especialmente aquellos relacionados con campañas educativas realmente efectivas, que resalten el valor de respetar el entorno común, lo que a la postre redunda en una mejor calidad de vida para todos. Así como también, impulsar cambios en la legislación en materia de sanciones para quienes incurren en este tipo de conductas.

Relacionado