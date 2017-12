Un llamado a la responsabilidad tras el volante

La lamentable muerte de dos trabajadores en vísperas de Navidad en un feroz accidente carretero cerca de la ciudad de Puerto Natales, constituye una nueva advertencia para toda la comunidad. Primero que todo, un llamado de atención sobre la importancia del autocuidado en las diferentes actividades de la vida diaria. Es decir, para evitar la ocurrencia de tragedias como ésta u otras es fundamental que cada persona tome los resguardos necesarios, tanto para sí misma como para sus seres más cercanos.

No obstante, cada día muchos individuos desoyen las recomendaciones -e incluso la voz de la conciencia- en orden a privilegiar la prudencia en su comportamiento, arriesgando con ello no sólo su integridad física, sino también a amigos y familiares. Y es así como se dejan llevar por un exceso de confianza que puede transformarse en fatalidad.

Las autoridades -tanto de gobierno como municipales- pueden impulsar estrategias preventivas en los más diversos ámbitos. Es algo que se hace y se seguirá haciendo, adecuando los énfasis a las circunstancias de cada momento. Sin embargo, el principal rol recae en cada individuo. De él, y de nadie más, depende en primera instancia su seguridad. Sin duda, existen situaciones en las que también participa el azar, pero éste también muchas veces se explica en la falta de previsión particular oportuna; de lo contrario, probablemente, el destino habría seguido otro rumbo.

Por eso el llamado a la gente -especialmente a los más jóvenes- debe ser, como siempre, a adoptar los resguardos pertinentes; a actuar con prudencia, sobre todo en aquellos momentos en que la euforia se convierte en una aliada negativa. Pero el problema que se presenta es que pocas personas asumen esta postura; la mayoría prefiere la comodidad de sentirse inmune a cualquier imprevisto grave, sintiendo lejana la probabilidad de enfrentar un drama. Por desgracia, cuando se vive una tragedia, ya es demasiado tarde para volver atrás y sólo quedan los lamentos, el dolor y el arrepentimiento.

