Una tragedia carretera absolutamente evitable

– Un accidente evitable es aquel en que el conductor no hizo todo lo que razonablemente se podría haber hecho para evitarlo. Los expertos coinciden en que la conducción defensiva es su mejor apuesta en asegurarse ante un eventual choque, colisión, o accidente para que no le suceda.

El temor de los choferes de buses que circulan por la ruta a Natales se acrecienta en época invernal, debido a la presencia de nieve y escarcha. Una mala maniobra o la imprudencia de otros conductores pueden terminar con un triste saldo de víctimas fatales, tal cual lo ocurrido este sábado en el sector de Morro Chico.

En un manejo defensivo, incluyen la exploración y la visualización de todo, tener una ruta de escape, y no llegar a estar distraído.

Para evitar un accidente potencialmente mortal, los conductores están llamados a considerar medidas preventivas en sus desplazamientos.

Según testigos que viajaban a bordo del bus, el chofer del tracto camión iba zigzagueando y en un momento cruzó el eje central y se atravesó en la carretera, sin que el conductor de la máquina de pasajeros que circulaba en sentido contrario haya tenido la distancia necesaria para adoptar algún otro tipo de medida.

Las tres muertes que dejó la colisión frontal de anteayer deben llamar necesariamente a la reflexión de los automovilistas, en el entendido que la mayoría de los accidentes tienen su origen en comportamientos humanos permisivos.

Y, es que la mayoría de los conductores de vehículos no valorizan suficientemente la seguridad en la conducción, por esta razón se le da atención insuficiente al tema del control de sus riesgos.

Carabineros ha insistido hasta el cansancio a quienes circulen por las rutas lo hagan a velocidad moderada, debido a la existencia de algunos sectores, propensos a la presencia de la temida “escarcha negra”.

A la hora de las recomendaciones la velocidad juega un rol fundamental. Y es que los conductores no pueden circular a la misma velocidad que lo hacen en época de verano.

Además, que las especiales condiciones que presenta la región, requieren de cierta pericia para manejar en invierno.