A lo más ‘Kiko’

En la muy antigua pero también conocida serie mexicana infantil “El Chavo del 8”, los personajes tenían características fácilmente identificables y que, a decir verdad, desde los años ‘70 a la presente década que está por cerrar, simplemente se mantienen intactas.

Una de ellas la encarnó el popular Kiko, conocido por ‘sacar pica’ constantemente a su entrañable y humilde amigo El Chavo, mostrando juguetes más vistosos, entre otras cosas.

Pues bien, quién iba a pensar que tal forma de ser la adoptaría gente adulta y más aún, el año 2019. Así al menos lo pudimos ver en un Tweet que nos hicieron llegar pero que no se publicará para que no ‘funen’ a la persona que lo posteó… pero sí podemos replicar la frase: “Trabajo en una municipalidad, el 60% de mi sueldo son ‘BONOS’, me envidiarían el sueldo de diciembre, por eso no marcho, ni me quejo”.

Definitivamente, parece que está ‘a otro nivel’.