Aunque se habló de un “acuerdo de caballeros”, no faltaron los escépticos de siempre que hasta último momento dudaron que Alejandro Kusanovic resultara electo como nuevo presidente del Consejo Regional (Core). Diversos medios de comunicación intentaron realizar un sondeo entre las y los miembros del Core para ver quién era el candidato o candidata de su preferencia. Había dudas si no habría alguien más interesado en el cargo, que a último minuto recogiera algún apoyo de sus compañeros lo que podría haber provocado, incluso, que se prolongara la elección como ocurrió en 2014, ocasión en la que demoraron 6 lunes en elegir al presidente. Había algunos que titubeaban, menos Kusanovic, quien se presentó elegantemente trajeado a la sesión ordinaria del Consejo donde el punto 1 de la tabla era la aceptación de la renuncia de Tolentino Soto y el punto 2 la elección del nuevo presidente, que estaba seguro que sería él. Al menos por pinta, no escatimó en reparos.

Relacionado