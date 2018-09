Un tema del que se seguirá hablando por mucho tiempo. La comunidad chilota expresó su molestia ante el gobierno, que impidió que continuara la tramitación del feriado para el 21 de septiembre en Chiloé y Magallanes. Se sabía que en el acto iba a haber alguna manifestación al respecto, la que se materializó al final de la ceremonia, con la exhibición de un lienzo, pancartas y banderas negras, que asomaron cuando se cantaba el himno de Chiloé.

Pero antes, desde el gobierno regional pidieron a Carabineros la presencia de las Fuerzas Especiales, como si se tratara de encapuchados con bombas molotov, y no de un grupo de vecinos, entre los que se encontraban algunos niños. Obviamente, no hubo ningún incidente, pero este operativo inédito en este acto, según los chilotes, no pasó inadvertido.