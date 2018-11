Autoridades ausentes

Como cada año, los funcionarios del Centro de Responsabilidad de Oncología del Hospital Clínico Magallanes, organizaron una amena tarde de esparcimiento a sus pacientes y familias, instancia en la que se pudo compartir fuera de las salas de tratamiento médico. Sin embargo, llamó la atención en pacientes y funcionarios las ausencias de las autoridades convocadas. Así quienes tienen la responsabilidad de la toma de decisiones no llegaron a la cita, al parecer no sólo no dan declaraciones, sino que tampoco llegan a los actos. ¿Será que los descuentos presupuestarios han afectado en los pagos por representación?

