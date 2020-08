El masivo funeral del profesor Walter Foglia dejó al descubierto que el camino al acceso al Cementerio Parque Cruz de Froward está casi intransitable, por la gran cantidad de barro. Lo irregular del terreno en todo ese sector, con socavones y deslizamientos, hizo a más de alguien pensar cómo pretenden arreglárselas quienes buscan levantar el proyecto de la Vía Elevada en Tres Puentes.

Como se trata de un proyecto emanado desde el Ministerio de Obras Públicas, y sin estudio de impacto ambiental, como reclaman agrupaciones ecologistas, no queda otra que cruzar los dedos para que este megaproyecto no termine enterrado en el barro, y con muchos millones de pesos desperdiciados, solamente por no hacer las investigaciones mínimas.