Cambios en gabinete: falta de consenso y muchos rumores

“No hay consenso”. “No lo tengo tan claro”. “No es la información que manejamos”. “No creo que Evópoli suelte el cargo tan fácil”. “Hasta donde yo sé, ella se mantiene en la seremía“. “Con el cariño que te tengo, te diría que anduvieras con cuidado…”.

Estas fueron algunas de las expresiones en off que emitieron varios actores políticos al contrastar información sobre nombres para posibles cambios de gabinete.

“Por favor, te pido que no me nombren porque no estoy postulando a nada”, solicitó uno de los erróneamente mencionados por la prensa como ocupando alguna terna.

“El intendente se está salvando porque no hay consenso”, comentó una fuente ligada a una diputada gremialista.

Rumores de ajustes cruzan los pasillos de “La Moneda chica”, sobre todo cuando hay vacantes por proveer, como en la secretaría regional ministerial de la Mujer y Equidad de Género, tras la renuncia de Patricia Mackenney, y de la seremi de Salud, tras la dimisión de Mariela Rojas.

Se ha hablado de posibles enroques y también se apuesta por la reaparición de nombres como el de la abogada Ericka Farías (Udi), quien fue asesora jurídica de las municipalidades de Punta Arenas, cargo al cual renunció en 2018, y de Maipú. La joven profesional también trabajó en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo en Santiago y formó parte de la Fundación Jaime Guzmán.