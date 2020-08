Campaña en pandemia

Si hay un candidato a gobernador regional que busca posicionarse, incluso en tiempos de crisis y pandemia es Manuel Correa, quien ha tomado ventaja a otros eventuales competidores y aprovecha lugares donde hay gente haciendo fila para distribuir sus folletos e intentar explicarles las labores que harán en el futuro los gobernadores regionales que serán elegidos democráticamente.

A comienzos de semana llegó hasta un concurrido supermercado y aprovechando la aglomeración de quienes esperaban su turno para ingresar, don Manuel estableció diálogo con algunas personas, pero no faltó uno que otro ciudadano que hastiado de la clase política le señaló que no creía en nadie. Aunque este candidato a gobernador de Magallanes intentó aclararle que él postulaba a algo regional y no al Congreso, su interlocutor no escatimó en criticar que siempre los políticos dicen lo mismo y terminan ganando más plata que el ciudadano común.

Son los costos de iniciar una campaña anticipada en tiempos de pandemia, debe haber reflexionado este empeñoso aspirante a convertirse en el primer gobernador regional de Magallanes.