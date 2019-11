¿Castañón al Serviu?

Hace rato que el correo de los brujos viene ubicando a la ex intendenta regional María Teresa Castañón en varios servicios públicos, “movidas” que claramente no han dado resultado. Esta semana sin embargo ha corrido el fuerte rumor que la ex primera autoridad regional tendría listos bombos y petacas para trasladarse al Servicio de Vivienda y Urbanización. En este organismo dependiente del ministerio del mismo nombre, se encuentran vacantes varios cargos en el área de administración y finanzas, lugar en el que también está acéfalo el cargo de jefe de departamento. Tal vez para allá está apuntando la asistente social de Renovación Nacional, quizás para reunirse y trabajar nuevamente con su antiguo colaborador Julio Muñoz, quien ya se encuentra desempeñando funciones en dicha repartición.

