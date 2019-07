Despertamos sana envidia entre nuestros vecinos

El Diario del Fin del Mundo de la ciudad de Ushuaia, en su edición de este viernes 26 de julio, publica un corto artículo bajo el título “Y Chile va”, el cual hace alusión a los progresos que observan muy atentos al otro lado de la frontera, apoyado por una foto publicada por La Prensa Austral que daba cuenta del arribo de los dos ferry de la Naviera Tierra del Fuego. El tenor de la nota de prensa fue el siguiente: “Un día te convierten Puerto Williams en ciudad, otro te abren el camino de Yendegaia o te pavimentan completa la ruta hasta Bahía Azul. En realidad no es en un día. Es en un cúmulo de pequeños pasos. Como ahora, que sumaron otra empresa para duplicar el servicio de barcazas desde y hacia el continente. Verlo todo junto, mientras de este lado no podemos ponernos de acuerdo en casi nada, no puede más que producir una sana envidia”.

