Desubicada

Las redes sociales y los famosos grupos Whatsapp dan para todo. Memes, fake news y comentarios diversos inundan este intercambio virtual.

Pero, dentro de los muchos mensajes de audio, llamó la atención uno de una apoderada que, en virtud de las clases suspendidas, instaba a las otras mamás a realizar a mediano plazo una junta escolar. “Chicas, quiero preguntar si, después de estos 14 días de cuarentena del colegio y como se dice que no van a volver a clases en harto tiempo, si podríamos realizar un ‘school date’, pero no para que las niñas jueguen, sino para que lleven sus cuadernos, estudien y veamos si estamos ‘on the right track’…”.

Esta amigable invitación indignó a un médico –no se sabe si es otro apoderado de ese colegio-, quien dijo vivir en Londres, pero que estaba regresando a Santiago. “Hola, soy…., médico”, comenzó su intervención y vino la recriminación inmediata: “Veo que no has entendido nada”, replicó tajante, haciéndole ver a la apoderada que en medio de la pandemia está precisamente desaconsejado reunirse, pues debe primar el aislamiento absoluto, mucho más en Chile donde sobreviene el invierno y el Covid-19 puede recrudecer. “No está permitido ningún tipo de ‘juntas’”, insistió el profesional, quien aconsejó: “¡Basta de mensajes de gente creativa que lo único que hacen es desinformar!”.