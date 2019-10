Ecuménica frase: ¡Dios no existe!

Dentro de las ceremonias religiosas, el Tedeum es una de las más solemnes, pues desde Arica a Punta Arenas se reza a Dios por Chile, en el marco de las Fiestas Patrias. Pero, así como en toda plaza de armas al momento de la Parada Militar no falta el perro callejero que marcha a la par de los efectivos de las FF.AA. y de Orden -y ahora también de la PDI-, en la Catedral tuvo también su convidado de piedra.

En este caso se trató de un singular personaje que dejando de lado cualquier protocolo y con más vino en el cuerpo que el cáliz del Padre, irrumpió en el templo santo para zamarrear la mollera de todos los fieles ahí presentes con un cortante: “¡Dios no existe, nadie lo ha visto!”.

Así, sin más, la hizo literalmente ‘corta’ -en buen chileno- y todo eso a sabiendas de que incomodaba porque, además se dio el lujo de afirmar que ‘sé que me van a echar’.

Pero esto último no pasó y salvo las caras largas de alguno que otro asistente, el cimbreante caminar de este hombre dejó atónicos a los hombres de fe. De todos modos, a no preocuparse tanto, porque aunque no sea creyente a nivel monoteísta, está claro que por lo menos al dios Baco no le ha hecho la desconocida.

Bueno, al menos el pasado Tedeum demostró ser realmente… ¡ecuménico!