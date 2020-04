El esperado punto de prensa

Una hora a la “intemperie” debieron soportar ayer en la mañana los periodistas y reporteros convocados a cubrir el punto de prensa del ministro de Salud Jaime Mañalich y el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

Como suele ocurrir la puntualidad no siempre es una virtud de nuestras autoridades, pero no solamente eso, sino que en medio de la parafernalia montada en uno de los patios para el punto de prensa, no permitió nunca que los representantes de cada uno de los medios de comunicación pudieran formular una pregunta.

Mañalich lo dijo todo en la maratónica introducción y, como por cortesía de la casa, se alcanzaron a hacer dos preguntas y de ahí el hombre levantó campamento para irse al Dreams, donde entregó el informe diario del Covid-19 para todo el país.

Algo así, como diría alguien, quiso dar una muestra de “descentralización”.