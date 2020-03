El “lapsus” de Mañalich

Es cierto que un error lo comete cualquiera, más cuando se está presionado, frente a las cámaras y en un momento crítico. Pero cuando se es autoridad el cuidado debe ser extremo, más al dirigirse a todo el país. Pero menos bla bla y al caso: el ministro de Salud, Jaime Mañalich, vivió un “lapsus” durante una de sus intervenciones en la semana, porque hay que suponer que cuando informó que se había confirmado un caso en Santiago de una persona proveniente “de Puerto Williams, en Tierra del Fuego”, fue eso, un “lapsus”. No vayamos a creer que una persona de alto cargo de gobierno no conoce el país y no sabe que Puerto Williams es de la Provincia Antártica. Tierra del Fuego es otra provincia, con sus comunas de Porvenir, Primavera y Timaukel.

