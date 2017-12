El “Pato” y sus tallas

El viernes, la Empresa Nacional del Petróleo celebró los 72 años del descubrimiento del petróleo en la región y para ello, la ceremonia solemne tuvo como en innumerables oportunidades, un relato fluido y distendido del siempre sorprendente hombre de comunicaciones, Patricio Mladinic.

Por todos conocido, ‘Patito’ como muchos lo llaman de cariño, no trepidó en lanzar tallas a cada instante, donde no se salvó ni siquiera el gerente de Enap Magallanes Ramiro Parra Armendaris. Esto porque en medio de los relatos, cayó desde el púlpito en que se lucía el locutor, una hoja que el ejecutivo de la petrolera no dejó de mirar hasta que tocó el suelo, instante en que amablemente se agachó a recogerla.

Pero Patricio, siempre tan considerado, le dijo: “No se moleste, no vaya a ser que después vengan los dolores de espalda. Después van a estar pidiendo un descuento”, frase que desencadenó risa en todos los que asistieron al acto que tuvo lugar en el Cordenap. Con esta chispa que lo caracteriza, a Don Patricio pronto lo veremos como invitado a un Festival del Humor.