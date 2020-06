En la Avenida Salvador Allende

Se abordaban en el Concejo Municipal los proyectos para absorción de cesantía. Uno consideraba la mantención del bandejón de Avenida Salvador Allende y para una mejor ubicación, el alcalde Claudio Radonich señaló: “Para ser más claros, es entre la Escuela La Milagrosa y Donde Hueicha”, desatando las risas de los concejales. “Aprovecho a enviarle un saludo a don Arturo (Hueicha)”, agregó el jefe comunal. “Con esa publicidad, mínimo un curanto”, aportaba al momento de risas el concejal Germán Flores. Luego la edil Verónica Aguilar señaló: “Me parece bien el proyecto, precisamente en el natalicio de Salvador Allende”. Tras unos segundos de silencio y nuevas risas, Radonich expresó: “¡No, no, no, por favor no nos dé tanta información!”.

