En la “primera línea”

El silencio en la sesión de Concejo Municipal de Punta Arenas sólo se veía alterado por la exposición de los concejales y la intervención del alcalde Claudio Radonich, quien explicaba que no habían recursos extras para abordar el tema de la tenencia responsable de mascotas y la modificación de la ordenanza. “Y no tenemos fiscalizadores extras para esto, sólo esperamos que el control social sea más efectivo”, planteaba el jefe comunal. Fue ahí cuando pidió la palabra el médico veterinario Jorge Stambuk, señalando que si bien la fiscalización es un tema de unidad técnica, “nosotros vemos harta denuncia, por un tema lógico, porque la competencia no la puede tener cualquier persona. Nosotros muchas veces somos la ‘primera línea”. Bastó mencionar “primera línea” para que el silencio, atención y seriedad en la sala se viniera abajo en medio de risas y de un alcalde celebrando al mejor estilo de “Pancho” Saavedra. De inmediato, la “aclaración” de Stambuk: “Primera línea en esto”, dijo continuando con seriedad su interrumpida exposición.

