No era que la bencina estuviese cara y decidieran ahorrarse algunos pesos, tampoco alguna excusa para no llegar a la ceremonia donde fue presentado el nuevo jefe regional de la institución. No, fue simplemente un desperfecto técnico lo que habría implicado el pasado martes que una patrulla de la Policía de Investigaciones quedase literalmente “en pana” en plena Avenida España, obligando a que los detectives que iban a bordo debiesen salir del vehículo policial y lo empujaran hasta llegar a su destino, situación que llamó la atención de los transeúntes y conductores que se desplazaban por el lugar.

