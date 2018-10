Epidermis sensible

El martes, un grupo de estudiantes de la Escuela Patagonia realizó una “protesta” como parte de un taller del festival Cielos del Infinito. La idea era que los chicos de quinto, sexto y séptimo básico ocuparan los espacios públicos para expresar sus demandas. Además de los carteles que portaban, uno de los estudiantes tenía un megáfono con el que guiaba los gritos de sus compañeros.

En su manifestación, los niños pedían, entre otras cosas, que no hubiese más uniforme, que no les den tareas, no más maltrato animal y no más discriminación hacia los extranjeros.

Y frente a la municipalidad, al que llevaba la voz cantante se le ocurrió gritar: “¡Páguenle a los profes!”, más en tono de payaseo, como sabiendo que estaba cometiendo una travesura, lo que fue seguido por sus compañeros.

Pero, ¿van a creer que eso molestó a la Corporación Municipal, que se comunicó con el establecimiento para pedir explicaciones y llamar la atención sobre el hecho? Al parecer, los problemas que arrastra el municipio los tienen más sensibles de lo habitual, sino: ¿por qué ofenderse por la talla de unos niños?

Menos mal que el viernes se celebraron los 30 años de la vuelta a la democracia.