Estacionó a la mascota en medio de la feria

Es común que la gente salga a comprar los mandados del hogar con sus mascotas. Tal fue el caso de la Feria Saludable, realizada en la Escuela Argentina.

El problema es que el dueño de este lindo perro no encontró lugar para dejar a su “mejor amigo” y lo instaló en medio de la feria. Y como era tan temprano, el perrito no aguantó el sueño y se quedó estacionado durmiendo. La gente, como no se movía el can, pasaba por arriba de él como si nada. Una vida de perro…