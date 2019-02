Ex seremi “infiltrado”

No podemos decir entre las sombras, porque ese día había mucho sol, pero entre la muchedumbre que a mediados de semana asistió a la ceremonia de entrega de los condominios San Ignacio 5 y 6, al estilo Carlos Pinto emergió la figura del ex seremi de la Vivienda y Urbanismo, Fernando Haro.

El arquitecto, que tuvo una activa participación como ex autoridad del sector, no quiso estar ajeno a la alegría de las familias que ese día recibieron las llaves de su departamento, ya que en los comienzos, cuando fue la toma, la relación inicial no fue de tanta amistad.

Por eso, justo era para él estar ahí, pese a que los aplausos finales ahora son para las actuales autoridades.

Haro se acordó de aquel refrán que dice: “Nadie sabe para quién trabaja”.